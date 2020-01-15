Путин внёс кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России

Сегодня, 15 января, после ежегодного обращения президента РФ к Федеральному собранию Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. В связи с этим Владимир Путин на пост премьер-министра страны предложил кандидатуру Михаила Мишустина.

Согласно данным пресс-службы Кремля, Путин и Мишустин провели рабочую встречу, в ходе которой президент предложил главе ФНС возглавить правительство. После получения согласия занимать ответственный пост кандидатура действующего руководителя налогового ведомства была внесена на рассмотрение депутатами Государственной Думы.

Михаилу Мишустину 53 года. Начиная с 2010 года и до сегодняшнего дня, он является главой ФНС. До этого он работал в Министерстве налогов и сборов, Федеральном кадастровом агентстве, а после ухода с госслужбы два года был президентом UFG Asset Management.

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