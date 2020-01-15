Как Ирина Шейк, Стелла Максвелл, Зак Позен и другие вместе отметили Старый Новый год

В ночь с 13 на 14 января на территории России и СНГ праздновали Старый Новый год. Объяснить суть праздника для иностранцев составляет некоторые трудности, но, с другой стороны, это же все равно еще один повод закатить шумную вечеринку, не так ли? Вернувшись из Коста-Рики, куда Ирина Шейк улетела на новогодние праздники, модель и ее коллега по подиуму Инга Рубинштейн решили, что строчка из песни «никаких больше вечеринок» — не про них, да и устроили в квартире у последней домашнюю тусовку. Познакомить с исконно русской традицией они решили своих американских друзей: дизайнера Зака Позена, модель и экс-девушку Кристен Стюарт Стеллу Максвелл, Анну Вьялицину, Бена Аверина и других.

Гости весь вечер веселились и танцевали под русскоязычные треки, пили шампанское, как и полагается в новогоднюю ночь, и публиковали много фотографий и видео в Instagram. Негласно почти все придерживались темного дресс-кода, а вот Ирина Шейк выделилась на правдах хозяйки — модель выбрала облегающее мини-платье нюдового оттенка на тончайших бретельках и кожаные сапоги. Благодаря тому, что цвет наряда почти сливался с цветом кожи Ирины, казалось, что она и вовсе пришла на вечеринку без одежды.

Все время, что Ирина Шейк нежилась под солнцем и демонстрировала в соцсетях новые купальники, а после развлекалась с друзьями и коллегами по цеху, актер проводит с их дочерью. Дважды за прошлую неделю Брэдли Купер попал в объективы папарацци с малышкой Леей. Напомним, после разрыва Ирина и Брэдли договорились по очереди воспитывать дочь. И с тех пор их ни разу не видели всех вместе.

Весь декабрь звезды активно готовились к Новому году: ходили по магазинам и выбирали подарки, наряжали елки и украшали свои дома, загадывали желания, закрывали гештальты и подводили итоги. А когда час пробил, оставили все дела в стороне и позволили себе… расслабиться. Выпить пару бокалов шампанского, съесть что-то запретное с праздничного стола, забыв на одну ночь обо всех диетах, веселиться и думать только о самом приятном. Как селебрити со всего мира встретили Новый 2020-й год, смотрите в нашей очень большой галерее.

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