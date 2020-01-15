В гостях у Дженнифер Лоуренс: экскурсия по нью-йоркскому пентхаусу, который она продает после свадьбы с Куком Мэруни

Спустя почти четыре месяца после пышной свадьбы с Куком Мэруни и последующего медового месяца в Индонезии Дженнифер Лоуренс все-таки решилась поменять место жительства и переехать к супругу. Журналисты выяснили, что актриса и звезда фильма «Голодные игры» выставила на продажу свой пентхаус в Нью-Йорке на одном из сайтов элитной недвижимости. Квартира, которую Дженнифер приобрела в 2016 году за 15,6 миллионов долларов, расположена на последнем этаже одного из жилых домов в Верхнем Ист-Сайде. Надо отметить, что в продаже пентхаус появляется уже во второй раз: впервые риэлторы заметили его в списке доступных предложений еще в июле 2019-го, за два месяца до свадьбы, по цене 15,4 миллионов долларов. Чуть позже стоимость упала до 14,2 миллионов долларов. И теперь, как мы видим, жилье потеряло в цене еще пару миллионов.

Так, за эти «скромные» деньги потенциальный покупатель получит пентхаус площадью 279 квадратных метров на 30-м этаже жилого дома с двухуровневой открытой террасой и умопомрачительной панорамой на Манхэттен. Сама квартира очень светлая и просторная: в ней разместились 3 спальни, 5 ванных комнат, большая кухня, общее пространство, зонированное на гостиную с двумя мягкими диванами и столовую с обеденным столом на 8 мест, небольшой личный спортивный зал, бассейн, сауна и гардеробная. Также в распоряжении владельца окажутся личный дворецкий и прислуга по желанию.

Напомним, впервые об отношениях Дженнифер Лоуренс и Кука Мэруни стало известно в начале лета 2018 года. В отличие от предыдущих возлюбленных актрисы (среди них — режиссер Даррен Аронофски и актер Николас Холт), ее супруг имеет отношение к миру изобразительного искусства, а не кино, и держит в Нью-Йорке арт-галерею. Пара тайно обручилась в феврале 2019 года. По этому поводу они устроили для друзей вечеринку, а единственную фотографию с нее выложила в сеть стилист актрисы, поделившись ее образом. Зарегистрировали отношения они также тайно: в середине сентября они расписались в Нью-Йорке в компании близкого друга, фотографа и пары охранников.

В одном из интервью Лоуренс рассказывала, что о браке до встречи с Куком, несмотря на серьезность ее отношений с кем бы то ни было, она не задумывалась.

У меня не было момента, когда я была готова выйти замуж. Но встретив Кука, я сразу поняла, что хочу этого. Мы хотим. И готовы полностью посвятить себя друг другу. Он мой лучший друг, и для меня большая честь стать частью семьи Маруни,

— рассказывала Лоуренс, подтверждая, что намерена взять фамилию мужа.

Дженнифер Лоуренс и Кук Мэруни в Нью-Йорке, сентябрь 2019 года

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