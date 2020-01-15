В Польше захотели рассекретить архивы РФ по Второй мировой войне

МИД Польши надеется, что РФ вскоре рассекретит и откроет свои архивы с материалами по Второй мировой войне, сообщил замглавы внешнеполитического ведомства Павел Яблоньский, комментируя решение президента РФ Владимира Путина создать комплекс архивных документов по истории войны.

«В контексте последних высказываний президента РФ это очень интересная идея. Мы полностью ее поддерживаем, так как создание собрания архивных документов по теме Второй мировой войны означает рассекречивание и открытие российских архивов», – приводит его слова ТАСС.

«Мы рассчитываем на то, что эти архивы будут открыты как можно скорее. Мы готовы оказать любую помощь», – сказал Яблоньский.

Напомним, в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию Путин поручил создать крупнейший комплекс архивных документов по Второй мировой войне, который будет доступен как россиянам, так и иностранцам.





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