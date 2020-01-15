«Ему выдумают должность председателя Госсовета» — как члены Тамбовской ОПГ обсуждали путинскую рокировку

Первая рокировка между Путиным и Медведевым, о которой стало известно в декабре 2007 года, была такой же неожиданностью как и нынешняя заявленная конституционная реформа. Ее формат удивил тогда и друзей Владимира Путина из числа лидеров Тамбовско-Малышевской ОПГ, они ожидали другого варианта транзита власти. Судя по прослушкам испанской полиции, тот вариант, который они ожидали тогда, в 2007 году, был очень похож на нынешние предложения Путина. Но многое с тех пор не изменилось: бандиты обсуждают, среди прочего, что Конституция стала фикцией и что «их» Путин от власти все равно не уходит, и у тамбовских отдыха не планируется. Мы предлагаем вашему вниманию наиболее интересные выдержки из этих прослушек.

Справка The Insider

Тамбовско-Малышевский авторитет Геннадий Петров был поставлен на прослушку в Испании в 2007—2008 годах и затем арестован. После нахождения в СИЗО он был выпущен под залог, с разрешения властей Испании уехал в Россию, обещав вернуться, но остался в Петербурге, где поселился в том же доме, что и ближайшее окружение путина из кооператива «Озеро». Еще 17 обвиняемых по этому делу, включая депутата Госдумы Владислава Резника, в Испании судили по статьям об отмывании денег и создании преступного сообщества. Среди прочего в суд были представлены документы, что Петров долгое время был акционером банка «Россия» (известного как «банк друзей Путина»). Несмотря на то, что многие подельники Петрова в Испании дали признательные показания, суд оправдал и Петрова и признавшихся подельников. Подробнее о деле Петрова читайте в материалах: «Один консильери на двоих. Управляющий «дворцом Путина» оказался поверенным главы Тамбовской ОПГ» и ««Верхний сказал, что подумает» — Владимир Путин оказался среди фигурантов испанского процесса по Тамбовской ОПГ».

10 декабря в 13:21 Николай Аулов [бывший замглавы ФСКН, Петров созванивается с ним почти каждый день и использует для различных поручений, а также оплачивает его счета, вплоть до выступлений певцов на 8 марта «для женской части коллектива» ] звонит Петрову и рекомендует посмотреть телевизор. Однако включить телевизор Петров не успел. В 13:28 Петрову звонит его соратник Леонид Христофоров [уголовник-рецедивист, на суде по делу об убийстве Галины Старовойтовой дал показания о том, что продал оружие осужденному исполнителю].

Христофоров: — Не смотрел телевизор?

Петров: — А вот что там? Хорошо, что ты звонишь.

Христофоров: — Так все, представил он Медведева кандидатуру.

Петров: — Ты смотри, а, б…! Ты смотри!

Христофоров: — Я сам чуть со стула не упал. Ну короче, все они выступили, и Володя, и Грызлов и все.

Петров: — Б…, е… твою мать! <> А на какое время, не говорили?

Христофоров: — Кто ж тебе скажет. Но он молодой, может, полностью управляемый.

Петров: Плохого то ничего нет, но, конечно, похуже уже.

Дальше Петров пытается дозвониться дозвониться депутату Госдумы Резнику (с Резником Петров близко знаком; частный самолет, которым они оба пользуются, записан на жену Резника и сына Петрова), но телефон выключен. Также он пытается связаться с Леонидам Рейманом (на тот момент — министром связи), которому в то время пытались помочь приобрести участок на Майорке на фирму, записанную на офшор в Дэлавере, но также безуспешно. Петров получает СМС, содержание которого испанским следователям не удалось узнать. Поэтому неясно, удалось ли Петрову оперативно навести справки (испанским следователям об этом неизвестно), но тон его совершенно поменялся.

В 17:33 снова звонит генерал Аулов.

Аулов: — Добрый вечер

Петров: — Привет, Николаич.

Аулов: — Ну как, узнал что-то?

Петров: — Да-да, Николаич, узнал. Ну а что такого? Ничего такого плохого нету.

Аулов: — Все нормально в целом?

Петров: — Совершенно нормально.

Аулов: — Вот так люди говорят?

Петров : Да, просто если бы встал на кого мы думали, то некоторым людям, и конкретно Толику <Сердюкову> и еще человеку-двум, тому же Космонавту пришлось бы уходить. А встал вот этот, но это тоже временно, понимаешь, и эти люди все остаются. Космонавт рано радовался, что может, придется какое-то время отдохнуть.

Аулов: — Я так понимаю, и мне тогда на отдых не рассчитывать, да, Василич? Василичу не отдохнуть и мне не отдохнуть? (смех)

Петров: — Да-да, конечно! Николаич, все нормально.

Аулов: — Ладно, тогда все как спланировали, остальное не по телефону.

В 18:42 Леонид Христофоров еще раз звонит Петрову.

Христофоров: — Я тут подумал, это еще лучше.

Петров: — Конечно, лучше. Мне первым позвонил Коля (Аулов) в полупанике «ты слышал», потом мне позвонил ты, потом Антон, а потом еще кто-то, который вот сказал…

Христофоров: — Во-первых, он все равно оставит правительство, новых там никого не будет. Именно этот человек, все равно будет в усиление. Я вот тоже сначала напрягся, а потом подумал, что к лучшему.

Петров: — Все равно я не ожидал, что Медведева туда потащат. Вот так, на время на какое-то, но не ожидал.

Христофоров: — Ну почему ты не ожидал-то? Помнишь, мы говорили про Иванова, но ты сказал, что он поставит слабую фигуру? Ну так а другой слабой фигуры не было, Василич!

Петров: — Не было, да.

Христофоров: — А тот, старый, он будет работать.

Петров: — Все правильно. Так примерно и объяснили.

На следующий день, 11 декабря 2007 Петров полон оптимизма: ничего не меняется. Медведев будет царем без короны, а «наш» — премьером. 12:30, Петров звонит Леониду Христофорову.

Христофоров: — Да!

Петров: — Ну че «да», стратег политический.

Христофоров: — Слушай, вообще, пи… конечно, просто б…!

Петров: — Ну, тоже прикидывался, кстати, один из таких вариантов, но не мной, естественно, а людьми. Он все равно не отдаст управление.

Христофоров: — Так нет, видишь что, получается, он вводит новую должность. То есть получается премьер министр будет, а он будет председатель правительства. Вообще пи… какой-то. Все, Медведев попросил его. Я, говорит, Владимир Владимирович, буду баллотироваться только в том случае, если вы дадите добро.

Петров: — Ну конечно. Народ попросил, да?

Христофоров (смеется): — Да.

Петров: — Ну правильно. Ну молодец. Для нас это все лучше.

Христофоров: — Ну еще, они сказал, он сказал, что по-любому оставляет всю команду, которая была.

Петров: — Да, конечно.

Христофоров: — Я, говорит, не хочу ничего менять, потому что и так все самое лучшее.

Петров: — Вот и все дела. Опять мне поста не досталось ни хера, е… твою мать, что ж такое.

Христофоров: — Василич, ну подожди, сейчас для тебя придумают!

Петров: Ха-ха-ха.

13:38, Аркадий Буравой — Гендиректор «Балтийского монолита», бывший член ревизионной комиссии банка «Россия», звонит Петрову.

Буравой: Медведев сейчас выступил. Вы в курсе, да?

Петров. – Да-да. А что он сказал-то , этот?

Буравой: — Ну что предлагает правительство возглавить Путину.

Петров: — Вот умно сделал, да? А этот даже будет и первый, но без короны. Все.

Буравой: — Ну и правильно (смех).

Петров: — Ну и хорошо.

17:35 Некто Андрей Никонов по кличке «Бегемот» звонит Петрову:

Петров: — Але!

Бегемот: — Ну видел, сейчас там это самое, выступал Медведев.

Петров: — Ага, я в курсе уже.

Бегемот: … и попросил стать премьером. Ну, в смысле, этого-то, ВВ.

Петров. – Да. Ну, в общем, Медведев будет король без короны, вот и вся х…я.

Бегемот: — Как и предполагали.

Петров: — Да, да, да. Тоже шаг красивый, да?

Бегемот: — Ну красивый, но непонятно, что Зубкова-то дернули с места?

Петров: — Не знаю.

Бегемот: — Странная какая-то ситуация. Сидел старик спокойно, своими делами занимался. Нет, устроили на весь мир показательное выступление.

Петров: — Да, не знаю.

Бегемот: — Ну в общем в курсе, да?

Петров: — Да. Медведев становится президентом.

Бегемот: — Да, а наш премьером.

Петров: — Наш становится не просто премьером, а этим, как его, председателем всего правительства.

Бегемот: — Ну конечно, председателем правительства. Но с другой стороны, должность ниже, он получается как бы под ним? Психологически ведь? Может, ненадолго просто это?

Петров: — Я думаю, нена…а х… его знает, Андрюша! Тут х… угадаешь!

Бегемот: — Да, думаешь, думаешь, они раз, б…, все опять по-своему. Че они там мутят?

Петров: — Но самое главное, все остаются на местах.

Бегемот: — Я к чему и волнуюсь. Такой премьер может все подразогнать, б…!

Петров: — Нет. Это все решает только один человек. Только один. А это который вот и есть с нами.

Бегемот: — Ну я понял. Ладно. Будем ждать очередных нововведений.

18:03 Разговаривают некий Миша (фамилия неизвестна) и Петров.

Миша: — Гена, гутен абенд.

Петров: — Гутен абенд, Миша.

<>

Миша: — Знаешь, да, что Медведев-то предложил сразу Путина председателем правительства?

Петров: — Ну, так и задумана видимо было.

Миша: — Ну я думал, какую-нибудь должность ему выдумают покруче, понимаешь, председатель Госсовета какого-нибудь, а то вроде как он в подчинении у Медведева получается.

Петров: — Да нет!

Миша: — Ну, формально, я имею в виду.

Петров: — Формально да.

Миша: — Я просто новости включил, он как раз говорил, что выражая надежду и прошу Путина, мол, подтвердить согласие быть председателем правительства. Уже делят, короче…

Петров: — Ну, председатель правительства, это и все. Это значит, Медведев без всего будет.

Миша: — Ну как, по идее, президент главком там, силовые структуры…

Петров: — Ну это так все якобы.

Миша: — Могут переподчинить, правда. С поправочками-то там всякими. Это же не Конституция уже, а чисто так.

Петров: — Да, да. Как в принципе, в советское время, помнишь, было так?

Миша: — Ну да, у нас председатель Совета министров, да, был, командовал всеми этими делами.

2 марта 2008 проходит голосование за Медведева. К полудню самой низкой – 3% — оказывается явка в Петербурге – родном городе кандидата. «Е… твою мать! Вот Вале дадут пи…й! Она вот этого и боялась», — говорит тогда Петров Христофорову. К Петрову приезжают из российского посольства на дом на Майорке с урной для голосования. «Подписал, е… через решетку», — говорит Петров. Задолго до объявления результатов выборов, днем 2 марта Петров высказывает мнение, что «будет процентов 70-80» и что второго тура не будет, чтобы ерундой не заниматься. Правда, к вечеру у Медведева оказывается 67%, но до утра, уверены «тамбовские» Христофоров и Петров, голоса посчитают и окажется еще больше. Медведев официально набрал 70,28%.

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