Новым российским премьером станет Михаил Мишустин. Что о нем известно?

Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра после встречи с ним. The Insider публикует биографию политика.

Михаил Мишустин родился в Москве 3 марта 1966 года. Он окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности «системы автоматизированного проектирования». Доктор экономических наук, действительный государственный советник Российской Федерации I класса.

До 1992 года он был аспирантом Московского станкоинструментального института. После этого работал директором тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба.

В августе 1998 года Мишустин был назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 года по март 2004 года являлся заместителем министра по налогам и сборам. После этого возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. С января 2007 по март 2008 года руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

В марте 2008 года Мишустин стал президентом инвестиционной компании UFG («ОФГ Инвест»).

6 апреля 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.

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