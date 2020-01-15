Новым российским премьером станет Михаил Мишустин. Что о нем известно?

Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра после встречи с ним. The Insider публикует биографию политика.
Михаил Мишустин родился в Москве 3 марта 1966 года. Он окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности «системы автоматизированного проектирования». Доктор экономических наук, действительный государственный советник Российской Федерации I класса.
До 1992 года он был аспирантом Московского станкоинструментального института. После этого работал директором тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба.
В августе 1998 года Мишустин был назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 года по март 2004 года являлся заместителем министра по налогам и сборам. После этого возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. С января 2007 по март 2008 года руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.
В марте 2008 года Мишустин стал президентом инвестиционной компании UFG («ОФГ Инвест»).
6 апреля 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Посол Британии Роб МайЭйр, который был задержан КСИР во время участия в протестах, покинул Иран.После того, как его арестовали (посол перепугался и обмочился при задержании, а потом неумало врал, что просто пришел пофотографировать и поскорбеть), его дипломатический иммунитет привел к освобождению из цепких лап КСИР, но не избавил от последствий.На следующий день в МИД Ирана […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Наука: Флирт на работе может снижать уровень стресса / 18 декабря
- Мнение: С 2020 года РЖД разрешит пассажирам с верхних полок садиться на нижние / 25 декабря
- Максим Галкин стал ведущим нового шоу на YouTube-канале Басты / 12 декабря
- В московском метро студент жестоко избил пассажира / 27 декабря
- Обворожительная Боня с размахом отметила юбилей / 27 ноября
- Россиянка заказала убийство сестры жениха / 2 декабря
- Такая нежность: Пинк и Кэри Харт трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы / 8 января
- Вглядитесь в эти лица из «ЛНР»: без улыбок, старая одежда и обувь, нищета / 29 декабря