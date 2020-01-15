Кадыров временно не сможет исполнять обязанности главы Чечни. Врио главы региона назначен Муслим Хучиев

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей временной нетрудоспособности. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы и правительства Чечни.

«В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской республики исполнение обязанностей Главы Чеченской республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской республики с 13 января 2020 года», — говорится в документе.

Документ подписан 13 января.

В апреле 2019 года американское внешнеполитическое ведомство ввело санкции против Хучиева по причине нарушений прав человека. Мера предполагает запрет на въезд в США Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой.

«Госдепартамент обладает достоверной информацией о том, что Муслим Хучиев был причастен к пыткам», – говорилось в заявлении ведомства. Госдеп также призвал Россию привлечь Хучиева к ответственности, наряду с другими чеченскими чиновниками, замешанными в нарушениях прав человека.

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