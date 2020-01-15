Кадыров временно не сможет исполнять обязанности главы Чечни. Врио главы региона назначен Муслим Хучиев

15.01.2020, 19:57, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей временной нетрудоспособности. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы и правительства Чечни.

«В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской республики исполнение обязанностей Главы Чеченской республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской республики с 13 января 2020 года», — говорится в документе.

Документ подписан 13 января.

В апреле 2019 года американское внешнеполитическое ведомство ввело санкции против Хучиева по причине нарушений прав человека. Мера предполагает запрет на въезд в США Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой.

«Госдепартамент обладает достоверной информацией о том, что Муслим Хучиев был причастен к пыткам», – говорилось в заявлении ведомства. Госдеп также призвал Россию привлечь Хучиева к ответственности, наряду с другими чеченскими чиновниками, замешанными в нарушениях прав человека.

 



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