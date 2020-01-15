Между Зеленским и Трампом есть какая-то химия – Ельченко

В Госдепартаменте и Совете национальной безопасности США очень тепло относятся к Украине. Об этом посол Украины в Соединенных Штатах Владимир Ельченко заявил 14 января на брифинге, который транслировался телеканалом «Прямий».
По словам посла, американский президент Дональд Трамп во время беседы с ним сказал, что имеет высокое мнение об украинском лидере Владимире Зеленском.
«Он (Трамп – «ГОРДОН») уже говорил с украинским президентом несколько раз и встречался с ним в Нью-Йорке. Чувствуется, что между ними есть какая-то химия. Это вдохновляет, потому что от личных отношений между главами государств многое зависит», – сказал Ельченко.
Он отметил, что в Госдепартаменте США и Совете национальной безопасности «очень тепло» относятся к Украине. По словам посла, он ощущает это с момента приезда в Вашингтон.
«Это (отношения Украины и США. – «ГОРДОН») – отношения реального партнерства. Это чувствуется как на личном уровне, так и на формальном», – добавил Ельченко.
18 декабря Зеленский подписал указ о назначении Ельченко послом Украины в США. Он возглавлял представительство Украины при Организаци Объединенных Наций с декабря 2015 года. До этого был послом Украины в России.
6 января Ельченко сообщил, что вручил Трампу верительные грамоты и официально возглавил посольство Украины в США.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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