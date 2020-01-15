В Ватикане впервые назначили женщину на высокую должность. Об этом 15 января сообщает Vatican News.
Папа римский Франциск назначил Франческу Ди Джованни заместителем секретаря Отдела по связям с государствами Государственного секретариата в Ватикане. Она будет отвечать за сектор многосторонних отношений, в частности, за коммуникацию с межправительственными организациями и межсторонние соглашения.
Ди Джованни родилась в Палермо в 1953 году и получила юридическое образование. С 1993 года она была официалом Отдела по связям с государствами, уделяя внимание гуманитарному праву, положению женщин, туризму и интеллектуальной собственности.
Вместе с Ди Джованни будет работать Мирослав Ваховский, который будет отвечать за двустороннюю дипломатию.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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