В Ватикане впервые назначили женщину на высокую должность.

15.01.2020, 19:54, Новости дня

В Ватикане впервые назначили женщину на высокую должность. Об этом 15 января сообщает Vatican News.

Папа римский Франциск назначил Франческу Ди Джованни заместителем секретаря Отдела по связям с государствами Государственного секретариата в Ватикане. Она будет отвечать за сектор многосторонних отношений, в частности, за коммуникацию с межправительственными организациями и межсторонние соглашения.

Ди Джованни родилась в Палермо в 1953 году и получила юридическое образование. С 1993 года она была официалом Отдела по связям с государствами, уделяя внимание гуманитарному праву, положению женщин, туризму и интеллектуальной собственности.

Вместе с Ди Джованни будет работать Мирослав Ваховский, который будет отвечать за двустороннюю дипломатию.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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