В Ватикане впервые назначили женщину на высокую должность. Об этом 15 января сообщает Vatican News.

Папа римский Франциск назначил Франческу Ди Джованни заместителем секретаря Отдела по связям с государствами Государственного секретариата в Ватикане. Она будет отвечать за сектор многосторонних отношений, в частности, за коммуникацию с межправительственными организациями и межсторонние соглашения.

Ди Джованни родилась в Палермо в 1953 году и получила юридическое образование. С 1993 года она была официалом Отдела по связям с государствами, уделяя внимание гуманитарному праву, положению женщин, туризму и интеллектуальной собственности.

Вместе с Ди Джованни будет работать Мирослав Ваховский, который будет отвечать за двустороннюю дипломатию.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Посол Британии Роб МайЭйр, который был задержан КСИР во время участия в протестах, покинул Иран.После того, как его арестовали (посол перепугался и обмочился при задержании, а потом неумало врал, что просто пришел пофотографировать и поскорбеть), его дипломатический иммунитет привел к освобождению из цепких лап КСИР, но не избавил от последствий.На следующий день в МИД Ирана […]