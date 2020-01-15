Путин решил победить бедность в России и изменить Конституцию

В своем традиционном послании к Федеральному Собранию, которое в среду озвучил президент России Владимир Путин и вскоре после которого последовала отставка правительства Дмитрия Медведева, глава государства помимо кардинальных конституционных изменений сделал упор на демографическую проблему, преодоление бедности и повышение уровня доходов населения. Обратили внимание эксперты и на то, что Путин предложил закрепить приоритет российских законов над любыми международными договорами – то есть они должны соблюдаться только в случае, если не противоречат Конституции России.

Собственно, это не было секретом. Основные темы выступления Путина ранее анонсировал и он сам, и его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В интервью ТАСС накануне послания к Федеральному собранию президент РФ признался: «Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения».

Реально располагаемые доходы граждан падали в течение последних пяти лет.

Согласно опросу «Левада-центра», в 2019 году 43% россиян отметили, что уровень жизни в стране ухудшается. При этом 42% респондентов посетовали, что стало труднее хорошо зарабатывать, а 41% сочли, что стало больше несправедливости в распределении материальных благ.

Для исправления ситуации в сфере бедности и доходов населения Владимир Путин предложил ряд мер, в частности, направленных на поддержку многодетных семей. Так, он говорил о необходимости повысить размеры материнского капитала и индексировать его с учетом инфляции, о введении ежемесячных выплаты для детей от 3 до 7 лет, бесплатном горячем питании для школьников с 1 по 4 класс и так далее.

По оценке глава Счетной палаты Алексея Кудрина, выдвинутые президентом инициативы обойдутся бюджету в 400−500 млрд рублей в год, сообщают СМИ.

Директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий не удивлен тем, что команда президента «ищет спасения» сегодня именно в социальной политике. По его мнению, это обусловлено тем, что население крайне недовольно своим экономическим положением, а популярность власти, «Единой России» и самого Путина неуклонно падает.

«Другое дело, что социальную политику власти опять же понимают не как комплексные изменения условий жизни, а как ряд поблажек, подачек отдельным конкретным группам населения, – добавил он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – То есть, они остаются абсолютно в рамках традиционной электоральной схемы, основанной на адресной помощи слабым и наименее защищенным».

Сегодня по-прежнему не идет и речи о создании действительно социального государства, которое обеспечивает условия развития личности, трудового потенциала людей, занятость и так далее, констатирует социолог. На его взгляд, акцент сделан на компенсации «уже неискоренимых пороков старой системы». И в этом смысле совершенно понятно, что путинский подход при всей его вроде бы социальной ориентированности ничуть не изменился, утверждает он.

С другой стороны, как представляется Борису Кагарлицкому, послание Федсобранию выявило осознание властями того, что нужно искать новые способы общения с населением, чтобы завоевать симпатии хоть какой-то части людей.

«Тут важно то, что если раньше упор делался на старшее поколение, на пенсионеров, которые всегда были ядром путинского электората, то сейчас правящие круги заметили, что они и пенсионеров теряют в качестве опоры, и в то же время совсем испортили отношения с людьми среднего возраста. И опять же они пытаются это компенсировать в рамках поддержки семьи, что технически, в общем, правильно», – резюмировал директор ИГСО.

Социолог и публицист, в прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко полагает, что обращение президента в первую очередь к проблемам бедности вызвано фактически односторонним расторжением социального контракта, когда произошло повышение пенсионного возраста. По его оценке, это привело к скандальным последствиям для властей.

«Совершенно очевидно, что население отреагировало на так называемую пенсионную реформу резко отрицательно, – подчеркнул он в комментарии Русской службе «Голоса Америки». – Потому что такого, чтобы партия власти была вынуждена прятаться, идя на выборы под различными масками, никогда ранее не наблюдалось. Губернаторы и представители «Единой России» гарантированно не проходили никуда как в Москве, так и других регионах, поэтому им приходилось выступать в роли самовыдвиженцев».

Это показало, что реальные рейтинги Путина и партии власти на самом деле ничтожны, считает Игорь Яковенко. Как ему кажется, Путин попытался отыграть утраченные позиции.

«Риторика, связанная с преодолением бедности, была связана именно с этим. Поскольку бедность таким образом никак не преодолевается, то достаточно популистские меры вроде повышения размеров материнского капитала и надбавки классным руководителям в сумме 5 тысяч рублей направлены на то, чтобы попробовать восстановить рейтинги. Это достаточно очевидно», – заключил он.

Оба эксперта сошлись на том, что продекларированные президентом меры не позволят решить проблему с обнищанием населения, тем более – с ростом доходов граждан, хотя определенный краткосрочный эффект могут дать.

Что касается предложенных Владимиром Путиным политических реформ, то Борис Кагарлицкий выразил сомнение в их эффективности: «Даже на фоне призыва к тому, чтобы немного улучшить ситуацию с парламентаризмом, дать чуть больше прав федеральному собранию, в том числе по избранию премьер-министра, одновременно предлагается еще больше ограничить судебную власть, предоставив президенту полномочия по снятию судей Верховного и Конституционного судов. При том, что Путин и так фактически контролирует судебную власть. Словом, принцип разделения властей ликвидируется уже не по факту, а де-юре».

На этом фоне ситуацию с расширением прав парламента следует понимать только так, что ему дадут права ровно в той степени, в какой это будет нужно команде президента, а не в той степени, в какой это требуется, чтобы получить полноценный работающий институт, заключил социолог.

В свою очередь, Игорь Яковенко убежден, что поправки к Конституции фактически означают, что на территории РФ окончательно перестает действовать международное право.

Виктор Владимиров Подписка

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