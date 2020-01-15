Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп побеседовали по телефону, обсудив ситуацию в Ливии, сообщила в среду пресс-служба турецкого лидера.
Беседа состоялась за несколько дней до запланированного саммита по ливийскому кризису в Берлине, где канцлер Ангела Меркель в воскресенье примет лидеров Турции, Великобритании, Италии и России. В понедельник прошли переговоры в Москве, по итогам которых сторонам ливийского конфликта не удалось подписать соглашение о прекращении огня.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (архивное фото)
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию. Среди предложенных изменений — отказ от соблюдения Россией требований международного законодательства и международных договоров том случае, если они не противоречат основному закону страны. Также в Конституции должны быть закреплены принципы единой системы власти, разрыв между государственными и муниципальными органами власти должен быть устранен, а реальные полномочия местного самоуправления — расширены. Путин также предложил прописать в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Bloomberg — в обострении на Ближнем Востоке Пекин выберет золотую середину / 8 января
- Самбурская назвала быдлом отдыхающих на Бали россиян / 9 января
- Израиль осудил публичное прославление антисемитов на Украине / 14 января
- Нарушает права депутатов. КСУ обнародовал выводы по законопроекту о лишении мандата за прогулы и кнопкодавство / 27 декабря
- Военные с помощью «Искандера» отразили атаку условного противника / 14 декабря
- Число погибших в давке на похоронах Сулеймани возросло до 40 человек / 7 января
- Британия приготовила собственные санкции против РФ после Brexit / 10 января
- Вопрос дня: Почему российские футбольные фанаты уходят с трибун? / 10 декабря