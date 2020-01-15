Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии

15.01.2020, 19:52, Новости дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп побеседовали по телефону, обсудив ситуацию в Ливии, сообщила в среду пресс-служба турецкого лидера.

Беседа состоялась за несколько дней до запланированного саммита по ливийскому кризису в Берлине, где канцлер Ангела Меркель в воскресенье примет лидеров Турции, Великобритании, Италии и России. В понедельник прошли переговоры в Москве, по итогам которых сторонам ливийского конфликта не удалось подписать соглашение о прекращении огня.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (архивное фото)



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