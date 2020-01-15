Компания Volvo рассказала о новинках для российского рынка

Шведская автомобильная компания Volvo намерена в наступившем году начать продажи новых моделей.
В частности, уже в следующем месяце состоится выход нового гибридного кроссовера XC60 T8 Twin Engine. Автомобиль получил мощность 320 л.с. на бензиновый мотор и 87 л.с. на электрический агрегат. При таких параметрах разгон до сотни составляет 5,3 секунд. Средний расход топлива составил 2,3 литра. Также кроссовер может проехать на электротяге около 40 километров.
В 2020 году планируется выход в продажу обновленных спецверсий, которые до сих пор удерживаются в тайне от публики. Уже ко второй половине текущего года будут объявлены все технические параметры предстоящих новинок, а также их стоимость на российском рынке.
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