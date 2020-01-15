Обновленный Volkswagen Tiguan обнаружили без камуфляжа

15.01.2020, 19:52, Новости дня

В Сети опубликовали свежие фотографии нового кроссовера Volkswagen Tiguan, который заметили без применения защитного камуфляжа.

Вместе с тем производитель пока до сих пор удерживают в тайне до официальной презентации, которая состоится на автосалоне в Женеве. Специалисты указали, что новинка обладает стильной головной оптикой, улучшенными бамперами, а также увеличенными в размерах воздухозаборниками. Также выявлены некоторые схожие черты с актуальной генерацией хетчбэка Golf. .

Остальные характеристики и параметры производительности нового немецкого кроссовера Volkswagen Tiguan до сих пор скрыты. Прогнозируется, что новая модель сможет оказаться еще более востребованной на мировом рынке.



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