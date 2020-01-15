Мнение: О сенсационном сюрпризе от Владимира Путина

Признайтесь, именно этого вы и не ожидали. Подтвердил нынешний российский президент Владимир #Путин своё звание мастера внезапных и резких ходов, чего уж там…

Нет, речь не о недавнем послании, где под звуки раздачи бюджетных денег бедным и детным протащили скромный тезис о создании Госсовета уже как полномочного, а не совещательного органа власти: это как раз ожидалось. Но вот дальнейшее…

Правительство Дмитрия Медведева моментально ушло в отставку после того, как президент озвучил другое положение конституционной #реформы – утверждение премьера, его замов и прочих министров Госдумой. Что несколько умалило роль и значение кабинета в системе органов власти.

«Эти изменения, когда они будут приняты — а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как было сказано, — они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения», — объяснил Дмитрий Медведев своё решение уйти в отставку. Впрочем, он останется в качестве и.о. до тех пор, пока новый состав кабмина не будет утверждён, очевидно, по новым правилам.

Это означает, что все изменения в Конституцию, вероятнее всего, будут проводиться в режиме блицкрига. По образцу недавней пенсионной реформы, лишившей заслуженных пенсий многие тысячи пожилых россиян. Иными словами, чтобы люди не слишком вчитывались и вдумывались в проект предлагаемых изменений.

С одной стороны, такая спешка может быть объяснена нежеланием слишком уж разбалансировать нынешнюю #власть. C другой, подвешивать правительство в условиях переходного периода – а люди в статусе и.о. действуют намного менее уверенно, чем в качестве полноправных министров и вице-премьеров – не самый умный шаг, наверное. Вот и вопрос, что же такого заготовил ещё Владимир Путин в конкретных документах по реформе, чтобы ни у кого не было времени осмыслить происходящее?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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