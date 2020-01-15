Витренко: Я был, честно говоря, немножко в шоке. Не каждый день приходится спорить с Путиным

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко в интервью изданию «ГОРДОН» рассказал, что во время нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года ему пришлось напрямую обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы газовых отношений между двумя странами.

«Путин за столом переговоров сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы, ставки и так далее – мне пришлось много времени эти детали с ним напрямую обсуждать», – отметил Витренко.

По его словам, он впервые общался лично с российским президентом.

«Я был, честно говоря, немножко в шоке… Не каждый день приходится спорить с Путиным, тем более я не собирался с ним там встречаться», – подчеркнул исполнительный директор «Нафтогазу».

По его мнению, тот факт, что Путин знал детали газовых вопросов, лишний раз доказывает, как для России важна эта тема.

«Мое впечатление о президенте РФ: он хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит», – добавил Витренко.

Витренко: Я лучше разбираюсь в деталях газовой тематики, чем господин Путин. Читайте полный текст интервью

Во время нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже газовый вопрос «был разблокирован», заявил президент Украины Владимир Зеленский. «В принципе, мы сняли вопрос о $3 млрд, которые мы выиграли. Наша позиция проста – мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти, потому что нам нужно. Why not… Я думаю, у нас все будет хорошо», – сказал президент Украины.

Витренко на полях саммита заявил, что Зеленский и Путин договорились продолжить газовые переговоры.

Путин в ночь на 10 декабря заявил на совместной пресс-конференции лидеров «Нормандской четверки» в Париже, что Киев может получить снижение цены на газ для потребителей в случае «совместной честной работы».

30 декабря 2019 года Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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