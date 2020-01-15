Трамп заявил о возможности скорого визита в Китай

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов вскоре нанести визит в Китай.
В свою очередь, вице-президент Майк Пенс заявил, что разногласия между Вашингтоном и Пекином останутся, но подписание соглашения о первой части торговой сделки открывает новую главу в отношениях, передает ТАСС.
Накануне США приняли решение исключить Китай из списка валютных манипуляторов. Исключение из списка принято перед подписанием первой фазы торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что ждет Китай в случае подписания сделки с США.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Начальник управления экологии и природных ресурсов Киевской горгосадминистрации (КГГА) Андрей Малеваный претендует на должность председателя Государственной экологической инспекции, сообщил 15 января портал “Стопкор”. Декларация Малеваного за 2018 год в качестве кандидата на должность главы Госэкоинспекции была опубликована в Едином реестре е-деклараций 22 ноября прошлого года. В соответствии с декларацией, Малеваный живет с женой, дочерью и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Политолог: Растущая роль ЧВК говорит о возврате мира в Средневековье / 6 января
- Песков прокомментировал избиение журналистки при освещении событий на Лубянке / 24 декабря
- Рослесхоз призвал регионы сменить подход к борьбе с лесными пожарами / 5 декабря
- В Харькове три человека погибли в результате взрыва / 30 ноября
- Умеров: Людей в Крыму обманывали, что открытие моста из РФ решит все их проблемы, как по щучьему велению. Но нет, не получилось / 24 декабря
- Автоновости: АвтоВАЗ отрапортовал о рекорде продаж / 13 января
- Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП с автобусом в Забайкалье / 7 декабря
- Озвучены самые угоняемые в Москве автомобили / 2 декабря