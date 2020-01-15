Трамп заявил о возможности скорого визита в Китай

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов вскоре нанести визит в Китай.

В свою очередь, вице-президент Майк Пенс заявил, что разногласия между Вашингтоном и Пекином останутся, но подписание соглашения о первой части торговой сделки открывает новую главу в отношениях, передает ТАСС.

Накануне США приняли решение исключить Китай из списка валютных манипуляторов. Исключение из списка принято перед подписанием первой фазы торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что ждет Китай в случае подписания сделки с США.

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