Мнение: Правительство Медведева все

Правительство Медведева в полном составе ушло в отставку.
Путин предложил Медведеву должность зам.главы Совета Безопасности РФ.
Несколько ранее были анонсированы изменения в Конституцию РФ через референдум.
До формирования нового правительства, правительство Медведева будет исполнять свои обязанности.
Контуры изменений структуры исполнительной власти очевидно станут понятны, когда будут озвучены изменения в Конституцию.
PS. А теперь викторина — угадай, кто будет премьер-министром?! А может быть и не только премьер-министром…
Собянин, Кудрин, Шувалов, малоизвестная широкой общественности фигура…
PS2. В ЦИК заявили, что референдум об изменении Конституции возможно и не потребуется. Поправки просто утвердят, а народ проинформируют через "обсуждения".
Источник: Colonel Cassad
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Начальник управления экологии и природных ресурсов Киевской горгосадминистрации (КГГА) Андрей Малеваный претендует на должность председателя Государственной экологической инспекции, сообщил 15 января портал “Стопкор”. Декларация Малеваного за 2018 год в качестве кандидата на должность главы Госэкоинспекции была опубликована в Едином реестре е-деклараций 22 ноября прошлого года. В соответствии с декларацией, Малеваный живет с женой, дочерью и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- ЕС на полгода продлил санкции в отношении России / 13 декабря
- Овечкин решил не участвовать в Матче всех звезд НХЛ 2020 года / 28 декабря
- Бастрыкин взял на контроль ситуацию с травлей девочки в Уфе / 25 декабря
- В Раду внесли законопроект о выплате пенсий жителям ОРДЛО / 26 ноября
- Муж Анны Нетребко отказался выступать на одной сцене с армянкой / 13 января
- Представлен новый глава Волынской ОГА / 3 декабря
- Путину задали вопрос о его дочерях / 19 декабря
- Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости / 14 января