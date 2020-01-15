Мнение: Правительство Медведева все

Правительство Медведева в полном составе ушло в отставку.

Путин предложил Медведеву должность зам.главы Совета Безопасности РФ.

Несколько ранее были анонсированы изменения в Конституцию РФ через референдум.

До формирования нового правительства, правительство Медведева будет исполнять свои обязанности.

Контуры изменений структуры исполнительной власти очевидно станут понятны, когда будут озвучены изменения в Конституцию.

PS. А теперь викторина — угадай, кто будет премьер-министром?! А может быть и не только премьер-министром…

Собянин, Кудрин, Шувалов, малоизвестная широкой общественности фигура…

PS2. В ЦИК заявили, что референдум об изменении Конституции возможно и не потребуется. Поправки просто утвердят, а народ проинформируют через "обсуждения".

Источник: Colonel Cassad

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