Мнение: Правительство Медведева все

15.01.2020, 19:31, Разное

Правительство Медведева в полном составе ушло в отставку.
Путин предложил Медведеву должность зам.главы Совета Безопасности РФ.
Несколько ранее были анонсированы изменения в Конституцию РФ через референдум.
До формирования нового правительства, правительство Медведева будет исполнять свои обязанности.

Контуры изменений структуры исполнительной власти очевидно станут понятны, когда будут озвучены изменения в Конституцию.

PS. А теперь викторина — угадай, кто будет премьер-министром?! А может быть и не только премьер-министром…
Собянин, Кудрин, Шувалов, малоизвестная широкой общественности фигура…

PS2. В ЦИК заявили, что референдум об изменении Конституции возможно и не потребуется. Поправки просто утвердят, а народ проинформируют через "обсуждения".

Источник: Colonel Cassad



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