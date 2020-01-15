Пелоси: команду обвинителей в разбирательстве по импичменту возглавит Адам Шифф

Глава Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф возглавит группу из семи законодателей-демократов, которые выступят в качестве обвинителей в рамках сенатского разбирательства по импичменту в отношении президента Дональда Трампа, заявила в среду спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Шифф назван главным менеджером по импичменту в резолюции, которая, как ожидается, будет принята Палатой представителей позднее в среду.

Адам Шифф (архивное фото)

В число менеджеров также войдут глава Комитета по административным вопросам Зои Лофгрен, глава Демократического кокуса Палаты представителей Хаким Джеффрис, член комитета по разведке Вэл Дэмингс, член Комитета по вооруженным силам Джейсон Кроу и член Юридического комитета Сильвия Гарсиа.

«Приоритет – представители тяжущихся сторон. Приоритет – уровень комфорта в зале суда», – отметила Пелоси.

Шифф вместе с главой Юридического комитета Джеррольдом Надлером возглавлял расследование по импичменту в Палате представителей, по итогам которого были выдвинуты два обвинения в отношении Трампа: в злоупотреблении полномочиями и в воспрепятствовании работе Конгресса.

Пелоси вновь призвала рассмотреть в рамках сенатского разбирательства свидетельские показания и документы, к которым администрация Трампа блокировала доступ в ходе расследования в Палате представителей.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Начальник управления экологии и природных ресурсов Киевской горгосадминистрации (КГГА) Андрей Малеваный претендует на должность председателя Государственной экологической инспекции, сообщил 15 января портал “Стопкор”. Декларация Малеваного за 2018 год в качестве кандидата на должность главы Госэкоинспекции была опубликована в Едином реестре е-деклараций 22 ноября прошлого года. В соответствии с декларацией, Малеваный живет с женой, дочерью и […]