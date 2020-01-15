Обнаружен ген, отвечающий за рост стволовых клеток

Сотрудники Университета Северной Каролины поделились результатами недавно проведенного исследования, в ходе которого был обнаружен ген, отвечающий за организацию и координацию деления меристематических клеток.

Специалисты сообщили, что ими был открыт уникальный ген ТСХ в меристематической ткани корней. Эта ткань содержит интенсивно делящиеся и физиологически активные клетки на протяжении всего активного цикла. Данный ген играет крайне важную роль в процессе деления, пролиферации и последующей дифференциации меристематических клеток. Чтобы окончательно определить роль данного гена, исследователи провели ряд экспериментов на растениях, а также использовали математическое моделирование и методы машинного обучения.

Эксперты сравнили найденный ген с дирижером, который управляет разными типами клеток, словно группами инструментов в оркестре.

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