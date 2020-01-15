Эксперты изучили явление австралийских лесных пожаров

Британские климатологи сообщили, что им удалось обнаружить взаимосвязь между австралийскими пожарами и глобальным потеплением. Предполагается, что отсутствие срочных мер может привести к очередной волне лесных пожаров по всему миру.
Авторами исследования выступили сотрудник Эксетерского университета. Они рассказали, что пожары в Австралии следует расценивать как предупреждение со стороны природы. Частота возникновения пожаров связана с глобальным потеплением. Известно, что парниковые газы повлияли на изменение климата уже в начале прошлого века, ведь именно тогда были зафиксированы первые засухи в глобальных масштабах. Сегодня ученые наблюдают гораздо большее количество последствий глобального потепления, в том числе и пожары.
Согласно результатам проведенного исследования, человечеству необходимо как можно быстрее принять меры по снижению влияния человека на климат, чтобы избежать очередной серии пожаров.
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