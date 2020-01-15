Раскрыт секрет долголетия деревьев

15.01.2020, 19:30, Новости дня

Научные специалисты сообщили, что им удалось обнаружить молекулярные механизмы, которые позволяют деревьям расти и развиваться на протяжении нескольких тысяч лет. Механизм был изучен на примере дерева гинкго.

На протяжении длительного периода времени ученые пытались понять, что именно делает деревья настолько устойчивыми к разным изменениям. Нередко они быстро адаптируются к условиям и живут с регулярными изменениями сотни, а то и тысячи лет. В рамках исследования эксперты изучали ядровую древесину 34 здоровых деревьев гинкго из Китая. Оказалось, что рост данных деревьев не замедляется даже через сотни лет. Также исследователей впечатлило то, все показатели здоровья деревьев остаются неизменными.

Изучив особенности экспрессии генов деревьев гинкго, ученые пришли к выводу, что со временем они не теряют свои способности защищаться от внешних факторов.



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