В Петербурге на заводе погрузчик отрезал рабочему ногу

В Петербурге на территории завода металлических конструкций рабочему в результате неудачного падения под погрузчик отрезало часть ноги. В данный момент мужчина находится в реанимации.

В больнице у пациента помимо потери конечности медики диагностировали многочисленные переломы. Сотрудники правоохранительных органов инициировали доследственную проверку по факту случившегося, пишет ИА «Невские новости».

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