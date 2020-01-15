В Петербурге на заводе погрузчик отрезал рабочему ногу

15.01.2020, 19:26, Разное

В Петербурге на территории завода металлических конструкций рабочему в результате неудачного падения под погрузчик отрезало часть ноги. В данный момент мужчина находится в реанимации.

В больнице у пациента помимо потери конечности медики диагностировали многочисленные переломы. Сотрудники правоохранительных органов инициировали доследственную проверку по факту случившегося, пишет ИА «Невские новости». 



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