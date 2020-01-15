В Петербурге на заводе погрузчик отрезал рабочему ногу

В Петербурге на территории завода металлических конструкций рабочему в результате неудачного падения под погрузчик отрезало часть ноги. В данный момент мужчина находится в реанимации.
В больнице у пациента помимо потери конечности медики диагностировали многочисленные переломы. Сотрудники правоохранительных органов инициировали доследственную проверку по факту случившегося, пишет ИА «Невские новости».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Украинские СМИ опубликовали расшифровку записи с одного из совещаний у премьера страны Алексея Гончарука, где он заявляет, что у президента Украины Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов». В ролике, который появился на YouTube-канале «Как обмануть президента», якобы Гончарук, замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова и министр финансов Оксана Маркарова обсуждают курс доллара на Украине и другие […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Кабмин отказался от приватизации «Укрэнерго» и «Энергоатома» / 15 января
- Юрист Подольский заявил, что претензии в иске Фонда госимущества по приватизации «Укртелекома» не имеют смысла / 27 ноября
- Экономист объяснил, почему банки перестали выдавать кредиты в магазинах / 12 января
- Зеленский проводит встречу с Макроном / 9 декабря
- Фигуранту «московского дела» Самариддину Раджабову предъявили новое обвинение / 30 ноября
- Гаджеты: В Швейцарии разработана технология 3D печати стеклянных изделий / 4 декабря
- Джонсон отказал Шотландии в независимости / 13 декабря
- Верховная рада приняла заявление с требованиями к Ирану / 14 января