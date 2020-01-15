Совет Госдумы начал заседание с участием кандидата в премьеры Мишустиным

Совет Госдумы проводит внеочередное заседание, в нем принимает участие глава ФНС РФ Михаил Мишустин, которого ранее президент Владимир Путин предложил на должность премьера.

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что все фракции Госдумы по очереди проведут встречу с Мишустиным 16 января, передает РИА «Новости».

В среду премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе, Путин предложил ему занять пост заместителя председателя Совета безопасности РФ – эта должность только будет создана.

На должность председателя правительства Путин предложил кандидатуру главы ФНС РФ Михаила Мишустина.

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