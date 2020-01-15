В Международном уголовном суде отказались расследовать убийство Сулеймани

15.01.2020, 19:26, Новости дня

Международный уголовный суд (МУС) не обладает юрисдикцией для расследования убийства иранского военачальника Касема Сулеймани, завили в офисе прокурора МУС.

Об этом информирует РИА «Новости».

В понедельник генпрокурор США заявил о «легитимности» убийства Сулеймани. Тем временем председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси пообещал, что Тегеран подаст в суд на президента США Дональда Трампа за убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. В частности, Иран решил подать иск в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.

В РФ убийство Сулеймани назвали кульминацией противоправных действий США.



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