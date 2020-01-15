Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол будущей демаркации на одном из спорных участков границы

Вице-премьеры Кыргызстана и Таджикистана договорились по шести вопросам и подписали протокол о будущем обмене участками на приграничных территориях. К 15 февраля 2020 года рабочие группы двух стран должны представить проект, в котором будет описано, как пройдет линия границы на участке длиной 114 километров.

Переговоры начались 14 января прямо в приграничном поселке на территории Таджикистана и продолжались до глубокой ночи. Со стороны Кыргызстана в них участвовал вице-премьер Жениш Разаков, а со стороны Таджикистана – его коллега Азим Иброхим. После встречи Разаков рассказал, что над демаркацией спорных частей границы будут работать «топографические группы» двух стран. «Дома граждан Кыргызстана и Таджикистана в некоторых местах смешались, расположились в шахматном порядке», – отметил вице-премьер Кыргызстана.

Спорный участок между городом Исфар в Таджикистане и населенными пунктами в Баткенской области Кыргызстана – лишь один из семидесяти на границе двух стран. Почти во всех этих спорных точках расположены населенные пункты, аналогичные тому, о котором сказал вице-премьер Разаков.

Обсуждение именно этой части границы началось после того, как 10 января 2020 года граждане двух стран, живущие бок о бок, закидали друг друга камнями. На следующий день милиция задержала четверых кыргызстанцев, их подозревают в провокационных действиях и хулиганстве.

В столице Кыргызстана Бишкеке происходящее на границе вызвало протесты: жители города и приезжие из Баткенской области вышли к зданию правительства, требуя отставки чиновников – в частности, вице-премьера Разакова.

«За 30 лет поменялись тридцать премьеров, пять президентов. Но наша позиция на приграничной зоне день ото дня только ослабевает. Эти вопросы можно было решить еще до 1997 года, а мы тащим их по сей день. Уже 2020 год, а границы до сих пор не закреплены», – заявил Настоящему Времени один из участников акции Асхат Осмонов.

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