Путин предложил главу ФНС Мишустина на пост премьера

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба Кремля.

«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», – говорится в сообщении.

Утверждение кандидатуры в Госдуме должно состояться 16 января.

Михаил Мишустин с 2010 года занимает пост главы Федеральной налоговой службы России. Он также входил в состав Совета при президенте РФ по развитию финансового рынка России в период с 2011 по 2018 годы. В марте 2004 года Мишустин был назначен руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости – Роснедвижимости. С 2006 по 2008 он занимал должность руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

За несколько часов до внесения его кандидатуры в Думу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. По словам премьера, это было сделано на фоне предложений об изменении Конституции, о которых во время послания Федеральному Собранию 15 января объявил Владимир Путин.

«Мы как правительство Российской Федерации должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения. В этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», – сказал Медведев.

В тот же день Путин подписал указ об отставке правительства. Как сообщает «Интерфакс», президент поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет. Медведеву будет предложено занять новую должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Дмитрий Медведев возглавляет правительство РФ с 2012 года, с 2008 по 2012-й занимал пост президента России. Кроме того, с 2012 года Медведев возглавляет партию «Единая Россия».

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