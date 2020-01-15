Мнение: Отставка. Суть

Смысл отставки правительства: Медведева перебрасывают на пост зам. руководителя Совбеза. По-видимому, именно Совбез станет путинским Смольным в период двоевластия. На важное направление бросают самых проверенных. В свое время Горбачев на Веровный Совет, как ключевой орган тогдашнего транзита, тоже бросил самого доверенного — Лукьянова. Закончилось все членством Лукьянова в ГКЧП.

Ничего своего придумать не могут, ей-богу. Троечники какие-то.

ПС. Функционал Медведева — оборона и внутренняя безопасность. Судя по всему, риск бунта силовиков расценивается как высокий, а потому весь силовой блок будут реформировать. Проще говоря — перетрясывать. Логично, что на направление бросают наиболее проверенные кадры.

Риск, и правда, высокий — силовиков будут отжимать от ресурсных полян, громить их ухоронки и общаки. Нужен ресурс на революцию. Так что сопротивление будет крайне ожесточенным. Контуры взаимной аннигиляции начинают проявляться. Путин будет пытаться отнять у силовиков их ресурс (по разным оценкам, совокупные активы под управлением ОПГ всех силовых ведомств достигают полутора триллионов долларов), так как сломать сегодняшнюю систему управления, не лишив ее бенифициаров всех их активов и ресурсов, невозможно. Соответственно, все силовые ОПГ будут ожесточенно сопротивляться.

В целом это борьба жабы и гадюки, поэтому «наших» в ней нет — обе стороны противостояния предельно враждебны народу России и стране в целом. Но пожелать им взаимного успеха никогда не поздно.

Источник: Эль Мюрид

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