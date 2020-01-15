Боярский о знакомстве с Дунаевским: «Меня потрясла его музыка»

Михаил Боярский пояснил в одном из интервью, как они с Максимом Дунаевским, отмечающем 15 января 75-летие, познакомились. Актер признался, когда он услышал музыку композитора, был потрясен.

Знакомство двух знаменитостей произошло в доме Дунаевского. Автор музыки за роялем представил Боярскому композиции, подготовленные для кинокартины «Три мушкетера». С этого и начался творческий союз композитора и актера. Боярского потрясла музыка Дунаевского, а последнему очень понравилась манера исполнения его песен новым знакомым, поэтому они быстро нашли общий язык. С этого момента начался их творческий тандем, и тех пор они уже никогда не расставались.

По словам Боярского, Дунаевский часто бывал на съемках картины, приезжая во Львов и Одессу, и корректировал репетиции. Присутствие композитора поднимало дух всей команды, но в большинстве своем Боярский работал с Дунаевским в звукозаписывающей студии в Москве.

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