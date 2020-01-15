Huawei стала лидером по поставкам 5G-смартфонов в прошлом году

Китайская компания Huawei по результатам прошлого года заняла первое место среди всех мировых производителей по поставкам 5G-смартфонов. По информации, опубликованной в социальной сети Weibo, брендом было отгружено не менее 6,9 миллиона экземпляров девайсов.

Напомним, что в 2019 году Huawei представили сразу несколько устройств, получивших поддержку мобильных сетей пятого поколения. Часть из смартфонов вышли под брендом Honor. Всего же на рынке оказалось около 6,9 миллиона устройств 5G. Таким образом, в данном сегменте им удалось обогнать своих главных конкурентов из южнокорейской Samsung, выпустивших 6,7 миллиона подобных девайсов.

Что касается 2020 года, то за этот период ожидается поступление еще большего количества таких смартфонов, в том числе и не очень дорогих. По мнению специалистов, текущий год является ключевым для сегмента смартфонов с новой технологией.

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