Названа дата рассмотрения Госдумой кандидатуры Мишустина на пост премьера

Госдума 16 января рассмотрит на заседании кандидатуру главы ФНС РФ Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Об этом информирует ТАСС.

Напомним, в среду премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Президент РФ Владимир Путин предложил ему занять пост заместителя председателя Совета безопасности страны.

Позже он подписал указ об отставке правительства, назначив Медведева врио премьера, а также предложил на пост главы кабмина кандидатуру главы ФНС РФ Михаила Мишустина.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Депутат Государственной думы Алексей Журавлев в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что США используют против мира климатическое оружие. По его словам, потепление на планете спровоцировали американцы. Журавлев заявил, что Штаты под видом проведения исследования используют климатическое оружие вопреки международным запретам. Он подчеркнул, что американцы знают, что таяние вечной мерзлоты приведет к катастрофе и все равно […]