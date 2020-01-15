Названа дата рассмотрения Госдумой кандидатуры Мишустина на пост премьера

Госдума 16 января рассмотрит на заседании кандидатуру главы ФНС РФ Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Об этом информирует ТАСС.
Напомним, в среду премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Президент РФ Владимир Путин предложил ему занять пост заместителя председателя Совета безопасности страны.
Позже он подписал указ об отставке правительства, назначив Медведева врио премьера, а также предложил на пост главы кабмина кандидатуру главы ФНС РФ Михаила Мишустина.
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