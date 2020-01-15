Нападающего «Динамо» и сборной Украины Беседина могут дисквалифицировать на четыре года – СМИ

Нападающего «Динамо» и сборной Украины Артема Беседина могут дисквалифицировать на четыре года, об этом сообщает телеканал «Футбол» на своем официальном сайте.

По информации ресурса Sport.ua игрок не признает свою вину. Источник предполагает, что Беседин настоял на вскрытии пробы Б.

19 декабря «Динамо» было уведомлено о возможном нарушении украинским форвардом антидопинговых правил УЕФА.

В тот же день YouTube-программа TaToTake сообщила, что Беседин отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней.

14 января стало известно, что нападающий не поехал с «Динамо» на первый тренировочный сбор.

Беседин является воспитанником «Динамо», за столичную команду нападающий сыграл 105 матчей, забил 29 голов и отдал 11 результативных передач (23 игры, восемь голов и один ассист в текущем сезоне).

Также Беседин сыграл 12 поединков за сборную Украины, в которых отметился двумя голами.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Депутат Государственной думы Алексей Журавлев в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что США используют против мира климатическое оружие. По его словам, потепление на планете спровоцировали американцы. Журавлев заявил, что Штаты под видом проведения исследования используют климатическое оружие вопреки международным запретам. Он подчеркнул, что американцы знают, что таяние вечной мерзлоты приведет к катастрофе и все равно […]