Премьером РФ Путин предложил назначить главу налоговой службы Мишутина

15.01.2020, 19:18, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу кандидатуру главы федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишутина на должность премьер-министра. Об этом 15 января проинформировал сайт Кремля.

«Путин провел рабочую встречу с руководителем федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, в ходе которой предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Государственную думу», – сказано в сообщении.

Мишустину 53 года. Должность главы ФНС он занимает с апреля 2010 года.

15 января премьер РФ Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это связано с предложениями Путина изменить конституцию страны. Министры продолжат работу до назначения нового состава правительства.

Путин хочет назначить Медведева заместителем председателя Совета безопасности, если Госдума РФ утвердит такую должность.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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