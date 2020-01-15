Американская компания предоставит предвыборным штабам бесплатные услуги в сфере кибербезопасности

Крупная американская компания в сфере сетевой инфраструктуры и кибербезопасности бесплатно предоставит поддержку федеральным избирательным кампаниям в надежде предотвратить повторение иностранного вмешательства в выборы, как это случилось в 2016 году, когда российские агенты проводили агрессивную кампанию с целью похищения конфиденциальных данных из компьютерных систем предвыборных штабов.

Базирующаяся в Сан-Франциско компания Cloudflare в среду заявила, что предоставит ряду предвыборных штабов бесплатный доступ к некоторым из своих услуг, в том числе к усиленной защите систем и сетей от неавторизованного доступа, а также к защите от DoS-атак, которые могут парализовать работу сети путем перегрузки данными.

Данная инициатива осуществляется в сотрудничестве с некоммерческой организацией Defending Digital Campaigns (Защита цифровых кампаний), которая в прошлом году получила от Федеральной избирательной комиссии разрешение предоставлять предвыборным комитетам доступ к сервисам кибербезопасности на бесплатной или льготной основе.

Участвовать в программе могут кандидаты в Палату представителей, собравшие не менее 50 000 долларов, кандидаты в Сенат, собравшие не менее 100000 долларов, а также любые кандидаты в Сенат и Палату представителей, получившие допуск на всеобщие выборы.

«Таким образом мы хотим обеспечить доступ к передовым технологиям и простым решениям не только для крупных кампаний, но и для менее масштабных, но не менее важных кампаний, имеющих ограниченные ресурсы», – заявил глава Cloudflare Мэтью Принс.

Компания также заявила, что уже оказывает услуги восьми кандидатам в президенты. Согласно статистике компании, она ежедневно предотвращает около 400 000 атак на избирательные кампании.

С 2017 года бесплатные услуги Cloudflare получили более 150 предвыборных сайтов на уровне штатов и местном уровне.

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