Американская компания предоставит предвыборным штабам бесплатные услуги в сфере кибербезопасности

15.01.2020, 19:14, Новости дня

Крупная американская компания в сфере сетевой инфраструктуры и кибербезопасности бесплатно предоставит поддержку федеральным избирательным кампаниям в надежде предотвратить повторение иностранного вмешательства в выборы, как это случилось в 2016 году, когда российские агенты проводили агрессивную кампанию с целью похищения конфиденциальных данных из компьютерных систем предвыборных штабов.

Базирующаяся в Сан-Франциско компания Cloudflare в среду заявила, что предоставит ряду предвыборных штабов бесплатный доступ к некоторым из своих услуг, в том числе к усиленной защите систем и сетей от неавторизованного доступа, а также к защите от DoS-атак, которые могут парализовать работу сети путем перегрузки данными.

Данная инициатива осуществляется в сотрудничестве с некоммерческой организацией Defending Digital Campaigns (Защита цифровых кампаний), которая в прошлом году получила от Федеральной избирательной комиссии разрешение предоставлять предвыборным комитетам доступ к сервисам кибербезопасности на бесплатной или льготной основе.

Участвовать в программе могут кандидаты в Палату представителей, собравшие не менее 50 000 долларов, кандидаты в Сенат, собравшие не менее 100000 долларов, а также любые кандидаты в Сенат и Палату представителей, получившие допуск на всеобщие выборы.

«Таким образом мы хотим обеспечить доступ к передовым технологиям и простым решениям не только для крупных кампаний, но и для менее масштабных, но не менее важных кампаний, имеющих ограниченные ресурсы», – заявил глава Cloudflare Мэтью Принс.

Компания также заявила, что уже оказывает услуги восьми кандидатам в президенты. Согласно статистике компании, она ежедневно предотвращает около 400 000 атак на избирательные кампании.

С 2017 года бесплатные услуги Cloudflare получили более 150 предвыборных сайтов на уровне штатов и местном уровне.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Многие думают, что личные границы — это очень сложно и запутанно, но в большинстве ситуаций — это просто. Фразы «не мое дело» или, наоборот, «мое дело» исчерпывающе описывают то, где проходят границы. Вот документ о праве собственности наделяет вас возможностью распоряжаться объектом. А в теме личных границ все зеркально. Если вы можете распоряжаться чем по-настоящему, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика