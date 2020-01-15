В Европе начались продажи нового хетчбэка Hyundai i10

Южнокорейская компания Hyundai объявила о старте продаж на рынке Европы нового компактного хетчбэка Hyundai i10.
Напомним, официальная премьера автомобиля прошла в рамках осеннего автосалона во Франкфурте, где продемонстрировали обновленную модель. Новинка может похвастаться стильной округлой формой головной оптики, ярким цветом кузова, роскошным салоном, а также увеличенным 8-дюймовым дисплеем мультимедийного комплекса.
Салон хетчбэка хоть и достаточно компактный, однако разработчикам удалось добиться того, чтобы в нем комфортно разместились до пяти человек. Под капотом модели установлен 1-литровый двигатель с мощностью 66 л.с. Также поступит в продажу чуть более продвинутая модификация.
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