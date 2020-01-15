Новый седан Jaguar XJ EV попался фотошпионам

Фотошпионам удалось запечатлеть в ходе тестовых испытаний новый флагманский седан Jaguar XJ, который получил продвинутый вид.

Снимки автомобиля сделаны в процессе перевозке автомобиля на автопогрузчике. Вместе с тем официальная презентация седана Jaguar XJ запланирована на конце 2020 года. Напомним, инженеры задействовали здесь платформу MLA, которая позволит в дальнейшем также предложить гибридные и электрические модификации.

Предполагается, что электрическая версия седана MLA получил одновременно четыре установки, каждая из которых имеет 200 л.с. мощности. При таких параметрах автомобиль сможет составить конкуренцию лидерам в данном сегменте — Tesla Model S, Porsche Taycan. Остальные характеристики пока удерживаются в тайне.

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