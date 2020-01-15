В Новосибирской области мужчина с маленькой дочерью погибли в страшном пожаре

15.01.2020, 19:12, Разное

В городе Барабинск Новосибирской области в одном из жилых домов произошел пожар. ЧП унесло жизни двоих человек – мужчины и его малолетней дочери. 

Чтобы полностью справиться с огнем 12 спасателям потребовалось более двух часов, пишет сайт VSE42.RU. По факту случившегося следственные органы организовали проверку.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Украинская певица Оля Полякова заявила в авторской программе основателя издания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона, опубликованной на YouTube-канале «В гостях у Гордона», что ее выступления стоят дороже других артистов в Украине. Певицу спросили, сколько сегодня стоит ее концерт. «Я не разбираюсь, как говорит продюсер. Отвечу так: Оля Полякова – самый дорогостоящий артист в Украине. Есть еще один артист, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика