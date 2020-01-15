В Новосибирской области мужчина с маленькой дочерью погибли в страшном пожаре

В городе Барабинск Новосибирской области в одном из жилых домов произошел пожар. ЧП унесло жизни двоих человек – мужчины и его малолетней дочери.
Чтобы полностью справиться с огнем 12 спасателям потребовалось более двух часов, пишет сайт VSE42.RU. По факту случившегося следственные органы организовали проверку.
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Последнее: Украинская певица Оля Полякова заявила в авторской программе основателя издания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона, опубликованной на YouTube-канале «В гостях у Гордона», что ее выступления стоят дороже других артистов в Украине. Певицу спросили, сколько сегодня стоит ее концерт. «Я не разбираюсь, как говорит продюсер. Отвечу так: Оля Полякова – самый дорогостоящий артист в Украине. Есть еще один артист, […]
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