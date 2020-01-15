В 2024 году Путин будет премьером либо председателем Госсовета. А зицпрезидентом станет тот, кого он сейчас назначит премьер-министром

Путин запланировал на этот год подготовку в 2024-му, когда должны пройти президентские выборы. Для этого выработаны определенные меры. Сегодня он сказал об изменении конституции с ослаблением позиции президента и усилением независимости премьер-министра, на которого теперь больше будет влиять Госдума. Также речь шла о введении нового, скажем так, центра власти – Госсовета. Он существовал и раньше, но был каким-то полунеформальным, а теперь будет мощным.

Есть еще вероятность, что Путин станет председателем Госдумы. Но этого, думаю, не произойдет. Ему будет просто западло вещать перед какими-то там депутатами, которых он, наверняка, глубоко презирает.

Что касается возможного референдума, то путинская олигархия, скорее всего, решит, что игра не стоит свеч. Они боятся собственных граждан, поэтому, я думаю, не будут так рисковать. Они же понимают – чтобы успешно провести этот референдум, нужно потратить много сил и вбухать уйму денег. Им проще провести какой-то электронный «народный опрос» или что-то в этом роде. То есть тут тоже возможны варианты.

Путину нужны были персональные изменения. И он их сделал, убрав Медведева с поста премьер-министра. Для чего это было нужно? Готовится рокировка 2024 года. Путин, очевидно, уйдет с поста президента и станет либо премьером, либо председателем Госсовета. А зицпрезидентом, скорее всего, станет тот, кого он сейчас назначит премьер-министром. Если, конечно, не выйдет так, что этот человек чем-то Путина не устроит. Хотя не исключено, что президентом опять станет Медведев. Но такой вариант я считаю маловероятным.

Как бы там ни было, в 2024 году Путин никуда не уйдет и будет править страной. Будет и дальше диктатором России. И какую бы он ни занял должность – она будет главной с расширенными полномочиями. И будет какой-то зицпрезидент, который ничего решать не сможет. Его полномочия урежут. Он будет, как британская королева, которая царствует, но не правит. Но в отличие от нее, российский зицпрезидент не будет пользоваться авторитетом и уважением в своей стране. Его будут воспринимать как ширму.

Источник: «ГОРДОН»

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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