Витренко: Я осуждаю позицию моей мамы, считаю ее неправильной, пытался ее переубедить

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко в интервью изданию «ГОРДОН» рассказал, что не поддерживает позицию своей матери, главы Прогрессивной социалистической партии Украины Натальи Витренко, которая после событий 2014 года продолжила участвовать в пропагандистских ток-шоу на центральных российских телеканалах.

«Я это осуждаю, считаю ее позицию неправильной, пытался ее переубедить», – сказал он.

Витренко подчеркнул, что договорился с матерью не обсуждать политику еще до событий Революции достоинства.

Витренко: Я лучше разбираюсь в деталях газовой тематики, чем господин Путин. Читайте полный текст интервью

Наталья Витренко – украинский политический деятель, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ), доктор экономических наук. Сторонница социализма, советской власти, союза Украины с Россией и Беларусью.

ПСПУ выступает против членства Украины в НАТО, Всемирной торговой организации, критикует сотрудничество с Международным валютным фондом. «Своей конечной целью ПСПУ видит построение бесклассового общества с организацией производства на основе свободной и равной ассоциации производителей», – сказано на сайте партии, которую возглавляет Наталья Витренко.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГПУ, в результате противостояния пострадало более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Путин запланировал на этот год подготовку в 2024-му, когда должны пройти президентские выборы. Для этого выработаны определенные меры. Сегодня он сказал об изменении конституции с ослаблением позиции президента и усилением независимости премьер-министра, на которого теперь больше будет влиять Госдума. Также речь шла о введении нового, скажем так, центра власти – Госсовета. Он существовал и раньше, но […]