«Исказил обстоятельства». Полицейскому сообщили о подозрении в сокрытии убийства в Каховке

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили сотруднику Каховского отдела полиции о подозрении по ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины, предусматривающую ответственность за сокрытие особо тяжкого преступления.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР 15 января.

В ведомстве отметили, что речь идет об убийстве жителя Каховки Херсонской области, которое произошло 1 января. Имя погибшего не сообщали, но в ночь на 1 января в Каховке был убит 26-летний Владимир Чебукин.

По данным следствия, старший инспектор по контролю за оборотом оружия Каховского отдела полиции исказил обстоятельства убийства 26-летнего Чебукина.

Пресс-служба Офиса генпрокурора проинформировала, что «план уничтожения доказательств, фальсификации обстоятельств происшествия и имитирование обстоятельств самообороны» был разработан сразу после смертельных выстрелов в адрес погибшего.

«Полицейский взял травматический пистолет потерпевшего, с которого тот не совершил ни одного выстрела, обмотал ногу предполагаемого убийцы брезентом и пытался сделать выстрел в ногу, но не попал. Поскольку в травматическом пистолете потерпевшего был только один патрон, план инсценировки самообороны не удалось воплотить», – сказано в релизе.

В ГБР отметили, что Чебукин в то время уже был без сознания.

Изначально в полиции сообщали, что утром 1 января 26-летний житель Каховки Владимир Чебукин в нетрезвом состоянии пришел к бывшей жене и «вызвал для разговора» ее нынешнего супруга. Между мужчинами возник конфликт, во время которого Чебукин якобы выстрелил в сторону оппонента из травматического пистолета, но не ранил его. Владелец дома сделал в ответ несколько выстрелов из карабина.

Чебукин был ранен и госпитализирован. Через два дня он умер в больнице.

4 января суд арестовал 29-летнего бывшего оперуполномоченного, который, по версии правоохранителей, стрелял в Чебукина, на 60 суток. Его подозревают в умышленном убийстве. Вместе с экс-милиционером и бывшей супругой убитого в доме находился инспектор по контролю за оборотом оружия Каховского отделения полиции.

Как писало интернет-издание «Мост», в полиции заявили, что правоохранитель, который был на месте убийства, 5 января прошел исследование на полиграфе, которое показало, что он не стрелял в Чебукина. Позже его отстранили от выполнения служебных обязанностей, Госбюро расследований открыло производство по ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение полномочий работником правоохранительного органа). 13 января в полиции сообщили, что этот правоохранитель и еще двое его коллег уволены.

После гибели Чебукина в Каховке начались акции протеста. 4–5 января митингующие жгли шины и перекрывали дорогу у отделения полиции, требуя непредвзятого расследования.

6 января пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины сообщила, что группа прокуроров Офиса будет руководить расследованием убийства в Каховке и осуществлять надзор за состоянием уголовного производства.

В Нацполиции сообщили, что на время расследования инспектор отстранен от выполнения служебных обязанностей, Госбюро расследований открыло производство по ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение полномочий работником правоохранительного органа).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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