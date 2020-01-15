Путин подписал указ об отставке правительства

15.01.2020, 19:05, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства, информирует пресс-служба Кремля. Врио премьера назначен Дмитрий Медведев.

«Объявить об отставке правительства Российской Федерации. Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства Российской Федерации на Медведева Д.А. Поручить правительству Российской Федерации исполнять свои обязанности до сформирования нового правительства Российской Федерации», – говорится на сайте Кремля.

В среду Медведев объявил об отставке правительства в полном составе, Путин предложил ему занять пост заместителя председателя Совета безопасности РФ – эта должность только будет создана.

На должность председателя правительства Путин предложил кандидатуру главы ФНС РФ Михаила Мишустина.



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Последнее: Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства, информирует пресс-служба Кремля. Врио премьера назначен Дмитрий Медведев. «Объявить об отставке правительства Российской Федерации. Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства Российской Федерации на Медведева Д.А. Поручить правительству Российской Федерации исполнять свои обязанности до сформирования нового правительства Российской Федерации», – говорится на сайте Кремля. В среду Медведев […]

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