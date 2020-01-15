Учёные заявили, что в 2020 году человечество не будет чувствовать влияние магнитных бурь

15.01.2020, 19:04, Разное

Мощные вспышки на Солнце часто негативно воздействуют на самочувствие метеозависимых людей. Однако учёные заявили о том, что в 2020 году человечество не будет чувствовать влияние магнитных бурь.
По сообщениям астрофизиков, активность Солнца будет находиться на минимальном уровне весь 2020 год. Это послужит причиной снижения количества магнитных бурь, а также их силы. Эксперты объясняют: светило проходит подобного рода пик примерно каждое десятилетие. За это время учёные фиксируют самые низкие по мощности вспышки, которые понемногу усиливаются под конец цикла.

Невзирая на то, что в текущем году сильных бурь быть не должно, в средине января все же станет отмечаться незначительная активность. Но этого мало для причисления её к классу G1 — самому слабому виду возмущения в магнитосфере планеты. Некоторые медицинские работники не согласны с распространённым мнением о том, будто вспышки на Солнце негативно сказываются на здоровье, даже несмотря на множество жалоб их пациентов на плохое самочувствие в этот период. Всё дело в том, что был доказан лишь факт влияния магнитных бурь на состояние людей, которые страдают от гипертонии и используют сердечные стимуляторы.



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Последнее: Мощные вспышки на Солнце часто негативно воздействуют на самочувствие метеозависимых людей. Однако учёные заявили о том, что в 2020 году человечество не будет чувствовать влияние магнитных бурь. По сообщениям астрофизиков, активность Солнца будет находиться на минимальном уровне весь 2020 год. Это послужит причиной снижения количества магнитных бурь, а также их силы. Эксперты объясняют: светило проходит […]

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