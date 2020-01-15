Путин внес кандидатуру Мишустина на пост премьера

Президент Владимир Путин внес на должность премьера РФ кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина, предложение должны рассмотреть в Госдуме, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля.

В премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Путин после этого сообщил о намерении создать в Совбезе РФ новую должность – заместителя председателя СБ РФ. Эту должность предложено занять Медведеву.

Нынешнее правительство будет исполнять обязанности до формирования нового кабмина.

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Последнее: Президент Владимир Путин внес на должность премьера РФ кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина, предложение должны рассмотреть в Госдуме, сообщила пресс-служба Кремля. «Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», – передает РИА «Новости» сообщение […]