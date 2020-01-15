Путин внес кандидатуру Мишустина на пост премьера

Президент Владимир Путин внес на должность премьера РФ кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина, предложение должны рассмотреть в Госдуме, сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля.
В премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Путин после этого сообщил о намерении создать в Совбезе РФ новую должность – заместителя председателя СБ РФ. Эту должность предложено занять Медведеву.
Нынешнее правительство будет исполнять обязанности до формирования нового кабмина.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Владимир Путин внес на должность премьера РФ кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина, предложение должны рассмотреть в Госдуме, сообщила пресс-служба Кремля. «Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», – передает РИА «Новости» сообщение […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Песков высказался об инициативе указывать национальности в паспортах / 3 декабря
- Боевики нарушили договоренности РФ и Турции о прекращения огня в Идлибе / 13 января
- Украина заняла 10 место в мужской эстафете на Кубке мира по биатлону / 11 января
- Бренд Opel заявил о планах увеличить модельный ряд автомобилей в России / 13 января
- Сотрудники фонда Навального продали на аукционе рисунок ФСБ-шника, проводившего обыск у них в офисе / 27 декабря
- Живущим в аварийных домах россиянам предложат льготную ипотеку / 16 декабря
- В Запорожье действовал мошеннический колл-центр с оборотом 3 млн грн в неделю – МВД / 29 декабря
- ИИ научили «читать» по губам / 9 декабря