Гуф вызвал на бой «разрушившего его семью» экс-депутата и дзюдоиста Дмитрия Носова

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) вызвал на бой дзюдоиста, бронзового призера Олимпиады-2004, бывшего депутата от партии ЛДПР и главу движения «Антидилер» Дмитрия Носова. Музыкант обвинил Носова в том, что он «разрушил его семью».
«****, Дмитрий Носов, *****, это я тебе говорю, Леша Долматов *****, внук «Аэрофлота», *****, я тебя жду там, где, *****, я тебя жду, ****, и ты меня найди сам, понял?» – сказал рэпер в прямом эфире в Instagram, слова Гуфа приводит «Афиша Daily». Сейчас Гуф находится на отдхе в Таиланде, там же отдыхает и Носов.
Ранее Гуф принес извинения чеченскому народу за некорректное слово, сказанное про кавказских женщин в интервью телеведущей Ксении Собчак.
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