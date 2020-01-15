Песков: изменения в Конституции не требуют проведения референдума, но Путин решил посоветоваться с гражданами

15.01.2020, 18:57, Новости дня

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал, что изменения в Конституции, которые предложил Владимир Путин, не требуют проведения референдума, однако президент счел их серьезными и решил «посоветоваться с гражданами». Его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, сроки проведения и порядок голосования определят отдельно и формализуют указом президента.

В среду правительство России подало в отставку в полном составе. Ранее в ходе послания Федеральному собранию Путин предложил, в частности, закрепить в Конституции роль Госсовета, в который входят главы регионов, члены правительства, спикеры Госдумы и Совфеда, а также полномочные представители главы государства в субъектах. Он также предложил расширить полномочия Госдумы и разрешить ей утверждать председателя правительства и всех вице-премьеров и министров.

 



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Последнее: Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал, что изменения в Конституции, которые предложил Владимир Путин, не требуют проведения референдума, однако президент счел их серьезными и решил «посоветоваться с гражданами». Его слова приводит ТАСС. По словам Пескова, сроки проведения и порядок голосования определят отдельно и формализуют указом президента. В среду правительство России подало в отставку в полном составе. Ранее в ходе послания Федеральному […]

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