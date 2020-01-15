Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра после встречи с ним, сообщили в пресс-службе Кремля.
Ранее сегодня правительство России подало в отставку в полном составе. В ходе послания Федеральному собранию Путин предложил, в частности, закрепить в Конституции роль Госсовета, в который входят главы регионов, члены правительства, спикеры Госдумы и Совфеда, а также полномочные представители главы государства в субъектах. Он также предложил расширить полномочия Госдумы и разрешить ей утверждать председателя правительства и всех вице-премьеров и министров.
The Insider попросил Елену Лукьянову, профессора кафедры конституционного и административного права факультета права НИУ ВШЭ, оценить предложенные поправки.
«Я оцениваю это как мощнейшую угрозу для основ конституционного строя в России. Фактически, по всем ним нанесен удар: по федерализму; по местному самоуправлению, как по одной из основ демократического государства; по правам человека с точки зрения их ущемления с позиции равенства граждан перед законом… Смешанная форма правления практически прекращает свое существование, парламента больше нет. Органы управления, в том числе Госсовет, становятся во главе вместе с президентом, который берет на себя огромное количество функций. Удар нанесен и по независимости суда: если президент своим решением может уволить судью за утрату доверия, то это полный конец судебной власти», — считает Лукьянова.
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Последнее: Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал, что изменения в Конституции, которые предложил Владимир Путин, не требуют проведения референдума, однако президент счел их серьезными и решил «посоветоваться с гражданами». Его слова приводит ТАСС. По словам Пескова, сроки проведения и порядок голосования определят отдельно и формализуют указом президента. В среду правительство России подало в отставку в полном составе. Ранее в ходе послания Федеральному […]
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