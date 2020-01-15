Экс-нардепа Дзензерского объявили в розыск

Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск бывшего народного депутата от «Народного фронта» Дениса Дзензерского. Его профиль размещен в розыскной базе на сайте МВД.

Датой исчезновения экс-нардепа указано 5 декабря 2019 года

Согласно информации МВД, меру пресечения к Дзензерскому не применяли.

41-летний бывший нардеп разыскивается по делу о декларировании недостоверной информации.

В июле 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла уголовное производство по факту невнесения Дзензерским в электронные декларации за 2015-й и 2016 годы сведений о финансовых обязательствах на сумму более 4 млрд грн. В Национальном антикоррупционном бюро посчитали закрытие дела незаконным. В САП заявили, что трактовали сомнения относительно доказанности вины нардепа в его пользу.

12 марта 2019 года САП сообщила, что передала в Генеральную прокуратуру представления на снятие неприкосновенности с Дзензерского в связи с возможным декларированием недостоверной информации, однако тогдашний генпрокурор Юрий Луценко не внес представление в Верховную Раду.

О подозрении Дзензерскому объявили, по данным «Украинской правды», в ноябре 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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