Раскрыты результаты продаж LADA Vesta Sport

Раскрыты результаты продаж спортивной модели LADA Vesta Sport, которая доступна на российском рынке.

В частности, старт продаж данного автомобиля состоялся в начале 2019 года. В течение минувшего года дилерам удалось реализовать около 750 автомобилей. Напомним, спортивная модель имеет климат-контроль, мульти-руль, подогрев передних сидений, датчики света и дождя, а также ряд других полезных опций. На передней панели установлен дисплей мультимедийного комплекса.

В свою очередь, спортивная новинка LADA Vesta Sport доступна на рынке РФ с 1,8-литровым бензиновым агрегатом, который выдает 145 л.с. мощности. В базовой комплектации стоимость автомобиля составляет 1,04 млн рублей.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Раскрыты результаты продаж спортивной модели LADA Vesta Sport, которая доступна на российском рынке. В частности, старт продаж данного автомобиля состоялся в начале 2019 года. В течение минувшего года дилерам удалось реализовать около 750 автомобилей. Напомним, спортивная модель имеет климат-контроль, мульти-руль, подогрев передних сидений, датчики света и дождя, а также ряд других полезных опций. На передней […]