Уникальный Lamborghini Countach выставили на торги

15.01.2020, 18:52, Новости дня

В аукционном доме Silverstone выставили на продажу редкий экземпляр спорткара Lamborghini Countach.

Уже в следующем месяце состоятся торги. Поводом для создания этой модели послужил 25-летний юбилей итальянского бренда. Вместе с тем выход в производство Lamborghini Countach состоялся в 1990 году. Разработчики исполнили индивидуальный заказ британского клиента, так как модель имеет правое расположение руля.

Что касается кузова, то он получил яркий оранжевый оттенок. Существенно способствует увеличению ценника тот факт, что автомобиль за весь срок с момента выпуска преодолел около 6,4 тысяч километров.  Данный автомобиль прошел ремонт топливной и тормозной системы, а остальные узлы полностью оригинальные.



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