Путин назвал кандидатуру нового премьер-министра

«Глава ФНС России Мишустин согласился занять должность премьер-министра», – сообщают телеграм-каналы со ссылкой на Кремль.
Новость дополняется.
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Последнее: «Глава ФНС России Мишустин согласился занять должность премьер-министра», – сообщают телеграм-каналы со ссылкой на Кремль. Новость дополняется.
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