Лавина заставила туристов в панике убегать

15.01.2020, 18:51, Разное

Кадрами поделился очевидей событий некий Навид Трамбу. Он заснял, как туристы в панике разбегаются перед буйством стихии. Особенно смелые сперва снимали происходящее на телефон, но как только движение снега начало набирать скорость, люди сели в машину и попытались уехать.

Как сообщает газета «Вечерняя Москва», инцидент снят в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. На заднем плане очевидец все время просил прекратить съемку лавины и поберечь себя.

Ever seen the force of a moving glacier in real-time? This is in Tinku nallah near Pooh on NH-5, Kinnaur, HP.. #ClimateChange is not a distant reality. pic.twitter.com/J7ifxaAh1g

— Naveed Trumboo IRS (@NaveedIRS) January 13, 2020



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